Поуп не сыграет на Евро-2020

Фото: инстаграм Поупа/Автор неизвестен

Голкипер "Бернли" и сборной Англии Ник Поуп не сыграет на чемпионате Европы 2020.

Как сообщает Daily Mail, игроку требуется операция на колене, после которой он будет восстанавливаться не менее месяца. В клубе надеялись, что беспокоящие голкипера проблемы удастся решить, предоставив ему отдых, однако в итоге был сделан вывод о необходимости хирургического вмешательства.

В сезоне 2020/21 АПЛ Поуп сыграл 32 матча.

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