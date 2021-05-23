Поуп не сыграет на Евро-2020
Фото: инстаграм Поупа/Автор неизвестен
Голкипер "Бернли" и сборной Англии Ник Поуп не сыграет на чемпионате Европы 2020.
Как сообщает Daily Mail, игроку требуется операция на колене, после которой он будет восстанавливаться не менее месяца. В клубе надеялись, что беспокоящие голкипера проблемы удастся решить, предоставив ему отдых, однако в итоге был сделан вывод о необходимости хирургического вмешательства.
В сезоне 2020/21 АПЛ Поуп сыграл 32 матча.
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