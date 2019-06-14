Повелители креатива: 10 самых необычных празднований голов в истории

Празднование превратилось в неотъемлемый элемент футбола. Многие футболисты используют свои уникальные движения, чтобы отпраздновать забитый мяч: Клозе делал сальто, Пёнтек стреляет из пистолетов, Погба танцует деб. Но все это все равно не дотягивает до истинно сумасшедших празднований, которые редакция Soccernews решила объединить в один материал.

Эдмилсон Феррейра решил подкрепиться по ходу игры

Сбалансированная диета очень важна для всех, а особенно для профессиональных футболистов. В 1998 году игрок бразильского "Атлетико" Эдмилсон Феррейра знал, что ему нужно съесть пять порций пищи в день, и даже дерби против клуба Америка не должно ему помешать. Поэтому, когда футболист забил гол забил гол, в ход пошла морковь, которую Феррейра достал прямо из трусов и начал жевать. Интересно, что прозвище команды соперника – "кролики". Очевидно, они не обрадовались такому празднованию.

Темури Кецбая выражает ненависть по отношению к капитализму

Очень легко потерять контроль над эмоциями, когда ты забиваешь победный гол, особенно на последней минуте. И грузинский защитник Темури Кецбая не является исключением. Самый известный момент его карьеры произошел в 1998 году, когда Темури, играя за "Ньюкасл", забил гол в ворота "Болтона". Кецбая сбросил футболку и запустил ее на трибуны, потом уже собирался снимать шорты и бутсы, но вместо этого начал бить по рекламным щитам возле поля. Позже он рассказывал, что реагировал так из-за недостатка игрового времени, но источники, приближенные к футболисту, часто утверждали, что в тот момент в его голове проявилась советская ментальность.

Марио Джуровски сбрасывает шорты

Все знают, что за снятие футболки во время празднования гола судья покажет игроку желтую карточку, но никто не сказал Марио Джуровски, что это правило действует и на снятие шорт. Македонец забил гол в матче чемпионата Таиланда, а затем снял шорты, надел их на голову и показал удивительный танец трибунам. За 15 минут до того у него уже была желтая карточка, поэтому это празднование превратилось на второе предупреждение и, как следствие, удаление.

Джакопо Виолан пробивает головой скамейку запасных

По определенным причинам футболисты ведут себя очень буйно, когда забивают гол в ворота команды соперника. Иногда они реагируют так, как будто получили какую-то бешеную скидку на мечту всей жизни или выиграли миллиард в лотерею. Джакопо Виолан с итальянской любительской команды "Риоло Термпе" отреагировал еще более странно: он побежал к скамейке запасных и протаранил ее головой.

Гризманн "поехал" с поля

Антуан Гризманн известный своими пародийными танцами. Часто он копирует кого-то, например, не так давно он пародировал движение из игры Fortnite. Но его наиболее экстравагантное празднование состоялось еще во времена выступлений за "Реал Сосьедад". Француз забил гол и побежал с поля, где запрыгнул в машину и имитировал езду. Его партнеры по команде запрыгнули на сиденье пассажиров. Удивительно, что они не поехали со стадиона.

Адебайор и 3000 злых фанов "Арсенала"

Джейми Варди из "Лестера" известный празднованиями перед фанатами соперников, но он никогда не повторял то, что сделал Эмануэль Адебайор в 2009 году. За полгода до своего звездного часа представитель Того перешел из "Арсенала" в "Манчестер Сити", а затем в очном матче забил гол в ворота "канониров". После этого Адебайор пробежал все поле и отпраздновал гол перед фанами "Арсенала". В него бросали различные предметы, но Адебайор как будто этого не видел.

Хидетоши Вакуи играет в боулинг

Есть что-то особенно приятное в страйке, если речь идет о боулинге. Однажды эта игра перекочевала даже на футбольное поле. Японец Хидетоши Вакуи отпраздновал гол, собрав всех партнеров по команде и сбив их футбольным мячом, будто кегли. Но вот страйком это назвать нельзя, ведь у футболиста было всего девять кегель.

Меди Дрешевич празднует на трибунах

Защитник, который оформляет хет-трик (в чужие ворота!) – это истинная редкость. Именно поэтому Меди Дрешевич, забив три гола в матче третьего дивизиона Швеции, порядком "опьянел" от успеха и побежал на трибуны, чтобы аплодировать себе. Похоже, Меди не очень нравилось, как фанаты реагируют на его забитые голы, поэтому он решил добавить шума и радости на трибунах. История закончилась не очень хорошо: Дрешевич был наказан желтой карточкой, которая стала для защитника второй.

"Стьярнан" знает толк в производстве велосипедов

"Стьярнан" из Исландии – одна из самых креативных команд мира, когда речь заходит о праздновании голове, ведь ее игроки очень ответственно подходят к этому важному элементу матча. Исландский клуб начал традицию почти шесть лет назад и продемонстрировал самые фантастические и неочевидные празднования, вроде рыбалки или бобслея. Однако, самым крутым мы считаем превращение футболистов "Стьярнана" на живой велосипед, на котором ехал автор забитого мяча.

Франческо Тотти и селфи!

11 января 2015 года "Рома" проигрывала в римском дерби со счетом 0:2 после первого тайма. Во второй половине встречи на поле вышел Франческо Тотти и сделал все, чтобы его команда спасла матч. Когда итальянец сравнял счет (2:2, этот же счет станет финальным), то подбежал к трибуне ультрас, взял у кого-то телефон и сделал селфи(!) на их фоне. Это один из тех моментов, которые буквально взорвал информационный поток. А сам Франческо стал лучшим бомбардиром в истории "Ромы".

Игорь Малиенко | soccernews.ru