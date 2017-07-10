Повесился бывший футболист "Краснодара"

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Повесился бывший футболист "Краснодара"Бывший нападающий "Краснодара" Адриано Кокоскерия повесился.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Абхазии, футболист повесился в собственном доме.

На месте самоубийства он оставил прощальную записку, но ее содержимое общественности не сообщалось.

26-летний являлся игроком клуба "Гагра". В сезоне-2016 он был признан лучшим нападающим чемпионата Абхазии.

Ранее Кокоскерия играл также за "Энергию", "Сахалин", "Сочи" и керченский "Океан". | http://soccernews.ru

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