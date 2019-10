Повороты судьбы: вспоминаем 5 футбольных личностей, которые "материли" свои будущие клубы

Каждый в своей жизни попадал в ситуации, когда становилось стыдно за свои слова или поступки прошлого. Футбольные личности – не исключение. В истории самой популярной в мире игры существуют примеры, когда игроки или тренеры проявляли пренебрежение к клубам, их фанатам или соперникам. Однако, футбольная судьба непредсказуема и вскоре ты можешь оказаться в команде, которую еще вчера презирал. Редакция Soccernews вспомнила 5 подобных историй.

Жуниор Фирпо и Лионель Месси

Наиболее свежий случай в нашем списке. В начале августа этого года "Барселона" оформила трансфер левого защитника "Бетиса" Фирпо Жуниора за 18+12 млн евро, а клаусула футболиста составила 200 млн евро. 22-летний испанец должен был создать конкуренцию Жорди Альбе на фланге обороны, а в будущем заменить игрока. Переход выглядит неплохим, если бы не одно "но". Фирпо было неловко перед главной звездой "Барселоны" Лионелем Месси. Более 7 лет назад, тогда еще 15-летний игрок "Атлетико" Бенамель Фирпо Жуниор, писал о нападающем "блаугранас" настоящий трэш в твиттере: "Будет хорошо, если крысиное дерьмо Месси травмируется. Надеюсь, он умрет и больше не будет забивать", "Месси я верю, что ты встретишь психа, который сломает тебе ноги", "Месси - сын шл*хи".

Правда, предчувствуя близкий переход в "Барселону" Фирпо извинился перед обладателем пяти "Золотых мячей", списав все на юный возраст: "Я легко могу объяснить, почему так получилось. В то время мой лучший друг был из "Барселоны", он фанател от Месси, ведь Лео, несомненно, лучший игрок мира. Чтобы позлить друга, я писал всякую гадость о Месси в твиттере. Это детские игрушки. Тогда я писал глупости о своей девушке Джулии, а сейчас она моя жена и мать моей дочери. Ты делаешь некоторые вещи в 15 лет, когда тебя никто не знает, и даже не думаешь, что это может повлиять на твою жизнь в будущем. Если кого-то оскорбили те твиты и я должен буду перед ними извиниться, я сделаю это скромно и без проблем". Фирпо уже играет в составе новой команды и выглядит довольно счастливым, но долгое время было непонятно, найдут ли общий язык молодой футболист и Месси, ведь в самом начале сезона Лео покинул расположение "Барселоны" из-за повреждения. Сторонники теорий заговоров увидели связь между переходом Фирпо и травмой лидера каталонцев. Однако, аргентинец уже вернулся к игре и, кажется, не испытывает к Фирпо неприязни.

Тибо Куртуа и "Реал"

Летом 2018 мадридский "Реал" приобрел у "Челси" одного из лучших голкиперов мира – Куртуа. Мадридский клуб заплатил за бельгийца только 35 млн евро. Правда, большинство болельщиков "бланкос" были в ярости из-за такой трансфера, ведь помнили вокальные "таланты" нового вратаря своей команды. В течение 2011-2014 годов Куртуа защищал цвета принципиального соперника "сливочных" – "Атлетико". В 2013 году "матрасники" победили "Реал" в финале Кубка Испании, а бельгийский голкипер не сдерживался в своих высказываниях во время празднования. Куртуа, находясь на балконе перед тысячами фанатов "Атлетико", выполнил в микрофон клубную кричалку. "Salta, salta, salta, pequeño canguro, y a los madridistas que les den por culo!". Что переводится как: "Прыгай, прыгай, прыгай, маленький кенгуру и игроки "Реала", которые дают ему в задницу" (да, это именно то, что вы подумали!), чем заработал овацию местной публики. А вот у фанатов другой команды из Мадрида этот момент запечатлелся в памяти как унизительный. Уже после перехода в "Реал" Куртуа пришлось оправдываться за этот эпизод. "Я был очень молодой в то время. Извинялся за свой поступок ранее и делаю то же сейчас. Это была юношеская неосторожность. Мадридские фаны увидят, что я отдам все силы, защищая эмблему "Реала", чтобы мы побеждали". Похоже, что фанаты "Реала" приняли извинения бельгийца, но после его последних фэйлов в воротах они были бы не против, если бы бельгийца выслали в Сибирь или какой-нибудь другой клуб.

Thibaut Courtois singing anti-Real Madrid chants during his time at Atletico Madrid... pic.twitter.com/nkvTmpVOF7

Маурицио Сарри и "Ювентус"

В начале лета этого года итальянский тренер Маурицио Сарри покинул лондонский "Челси" и возглавил чемпиона Италии – "Ювентус". Большинство фанатов "Наполи" – его бывшего клуба – считают такое решение предательством. Ведь неаполитанский и туринский клубы ведут вражду еще со времен Второй мировой войны. Правда, Сарри, будучи наставником "Наполи", не раз высказывался в сторону "зебр" не лучшим образом. В апреле 2018 неординарный тренер выразил надежду, что гегемония "Ювентуса" в Италии вскоре завершится: "Надеюсь, что в футболе, как и в жизни, все когда-нибудь заканчивается. Рано или поздно гегемония "Ювентуса" сойдет на нет. Мы рискуем потерять болельщиков, потому что они болеют за команды, которые никогда не выиграют Скудетто, и они прекрасно понимают почему". Кроме того, весной того же года перед поединком "Наполи" против "Ювентуса" в Турине Маурицио Сарри показал средний палец фанатам "Старой синьоры", объяснив это ответом на оскорбления: "Да я ответил группе людей, которые плевали в автобус и оскорбляли нас за то, что мы из Неаполя. Я бы никогда не показал такой жест кому-либо за то, что он болеет за "Ювентус". Это касается только тех, кто плевал в нас и оскорблял только за то, что мы неаполитанцы".

Sarri makes his feelings towards Juventus fans known as the Napoli bus pulls into the Allianz Stadium



#JuveNapoli #JuventusNapoli pic.twitter.com/4ajuk2KXe8