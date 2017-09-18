Повреждение Дембеле позволит "Барселоне" сэкономить 10 миллионов евро

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле выбыл на 3-4 месяца из-за повреждения.

Как сообщает Marca, если игрок не сыграет в этом сезоне 50 матчей, то "Барселона" сэкономит 10 миллионов евро, которые входят в бонусы за его трансфер.

Дембеле перешел в "Барселону" за 105 миллионов евро плюс 40 миллионов в виде бонусов.

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