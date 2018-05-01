Повсеместная Салахомания в Египте

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах пользуется огромной популярностью на своей родине в Египте.

В этом сезоне 25-летний Салах провел за мерсисайдцев 48 матчей и забил 43 гола.

Фото: Салах повсюду в Египте.

Летом форвард в составе сборной Египта примет участие в Чемпионате Мира-2018.

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