Повсеместная Салахомания в Египте

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Повсеместная Салахомания в Египте

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах пользуется огромной популярностью на своей родине в Египте.

В этом сезоне 25-летний Салах провел за мерсисайдцев 48 матчей и забил 43 гола.

Фото: Салах повсюду в Египте.

Летом форвард в составе сборной Египта примет участие в Чемпионате Мира-2018.

Не пропустите: Салах избежал дисквалификации. | http://soccernews.ru

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