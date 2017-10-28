Повторение - мать учения: "Бавария" желает закрепить триумф над "РБ Лейпциг"

"Бавария" – "РБ Лейпциг"

Стадион: "Альянц Арена" (Мюнхен)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Даниэль Зиберт

Субботняя программа десятого по счету тура немецкой Бундеслиги завершится центральным событием, в рамках которого "Бавария" на своем поле примет "РБ Лейпциг". Еще не успели до конца остынуть эмоции после кубкового поединка в среду, в котором команды провели на поле 120 минут, а потом еще и соревновались в точности пробития одиннадцатиметровых, как тут же через два дня на третий ребятам Юппа Хайнкеса и Ральфа Хазенхюттля снова придется схлестнуться, но только уже в рамках регулярного чемпионата и на "Альянц Арене".

Действительно, кубковая встреча забрала очень много сил, поэтому вопрос, прежде всего, физического восстановления как никогда актуален. Плюс ко всему, что "Бавария", что "Лейпциг" являются представителями Германии в Лиге чемпионов, матчи которой будут проходить посреди следующего уик-энда. В связи с этим очень интересно, как поведут себя оба наставника в связи с кадровым вопросом.

Хотя, наверное, стоит предположить, что все-таки на поле появятся все сильнейшие. Ведь команды как-никак конкуренты во внутреннем первенстве. После очередного возвращения в стан мюнхенцев старика Юппа у самого титулованного немецкого клуба дела пошли верх - "Бавария" настигла в турнирной таблице дортмундскую "Боруссию". "Ред Булл" также идет по сезону достаточно ровно, поэтому всего на один балл и следовательно на одну позицию уступает баварцам.

В отличие от "быков", "Бавария" по-прежнему имеет определенные кадровые потери. Кроме давно травмированного Мануэля Нойера команде по той же причине не могут помочь Франк Рибери и Томас Мюллер.

Интересные факты противостояния "Баварии" и "РБ Лейпциг":

В двух матчах между "Баварией" и "РБ Лейпцигом" в рамках чемпионата Германии было забито целых 12 мячей. Причем оба раза победу отпраздновал мюнхенский гранд.

Мюнхенцы не проигрывают на протяжении последних 26 домашних матчей в Бундеслиге.

В10 из последних 11 матчей, проведенных на "Альянц Арене" "Бавария" в ворота соперников в среднем за игру забивает больше 2.5 голов.

Ориентировочные составы на игру:

Бавария: Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Алькантара, Роббен, Хамес, Коман, Левандовски

РБ Лейпциг: Гулачи, Бернардо, Орбан, Упамекано, Хальстенберг, Забитцер, Кейта, Демме, Форсберг, Поульсен, Вернер

Прогноз на матч "Бавария" – "РБ Лейпциг":

Даже не столько недавний триумф в Кубке Германии, сколько родные стены и класс позволяют считать "Баварию" явным фаворитом матча. Такого же мнения придерживаются и букмекеры, оценивая победу мюнхенского клуба всего в 1.33. В то время, как виктория "РБ Лейпциг" оценивается заманчивыми 8.0.

Богдан Архипенко

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