Повторение - мать учения: "Бавария" желает закрепить триумф над "РБ Лейпциг"
"Бавария" – "РБ Лейпциг"
Стадион: "Альянц Арена" (Мюнхен)
Начало матча: 19:30
Арбитр: Даниэль Зиберт
Субботняя программа десятого по счету тура немецкой Бундеслиги завершится центральным событием, в рамках которого "Бавария" на своем поле примет "РБ Лейпциг". Еще не успели до конца остынуть эмоции после кубкового поединка в среду, в котором команды провели на поле 120 минут, а потом еще и соревновались в точности пробития одиннадцатиметровых, как тут же через два дня на третий ребятам Юппа Хайнкеса и Ральфа Хазенхюттля снова придется схлестнуться, но только уже в рамках регулярного чемпионата и на "Альянц Арене".
Действительно, кубковая встреча забрала очень много сил, поэтому вопрос, прежде всего, физического восстановления как никогда актуален. Плюс ко всему, что "Бавария", что "Лейпциг" являются представителями Германии в Лиге чемпионов, матчи которой будут проходить посреди следующего уик-энда. В связи с этим очень интересно, как поведут себя оба наставника в связи с кадровым вопросом.
Хотя, наверное, стоит предположить, что все-таки на поле появятся все сильнейшие. Ведь команды как-никак конкуренты во внутреннем первенстве. После очередного возвращения в стан мюнхенцев старика Юппа у самого титулованного немецкого клуба дела пошли верх - "Бавария" настигла в турнирной таблице дортмундскую "Боруссию". "Ред Булл" также идет по сезону достаточно ровно, поэтому всего на один балл и следовательно на одну позицию уступает баварцам.
В отличие от "быков", "Бавария" по-прежнему имеет определенные кадровые потери. Кроме давно травмированного Мануэля Нойера команде по той же причине не могут помочь Франк Рибери и Томас Мюллер.
Интересные факты противостояния "Баварии" и "РБ Лейпциг":
В двух матчах между "Баварией" и "РБ Лейпцигом" в рамках чемпионата Германии было забито целых 12 мячей. Причем оба раза победу отпраздновал мюнхенский гранд.
Мюнхенцы не проигрывают на протяжении последних 26 домашних матчей в Бундеслиге.
В10 из последних 11 матчей, проведенных на "Альянц Арене" "Бавария" в ворота соперников в среднем за игру забивает больше 2.5 голов.
Ориентировочные составы на игру:
Бавария: Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Алькантара, Роббен, Хамес, Коман, Левандовски
РБ Лейпциг: Гулачи, Бернардо, Орбан, Упамекано, Хальстенберг, Забитцер, Кейта, Демме, Форсберг, Поульсен, Вернер
Прогноз на матч "Бавария" – "РБ Лейпциг":
Даже не столько недавний триумф в Кубке Германии, сколько родные стены и класс позволяют считать "Баварию" явным фаворитом матча. Такого же мнения придерживаются и букмекеры, оценивая победу мюнхенского клуба всего в 1.33. В то время, как виктория "РБ Лейпциг" оценивается заманчивыми 8.0.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|9
|20
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|20
|3
|РБ Лейпциг
|9
|19
|4
|Хоффенхайм
|9
|16
|5
|Шальке
|9
|16
|6
|Ганновер 96
|9
|15
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|15
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|14
|9
|Байер Леверкузен
|9
|12
|10
|Аугсбург
|9
|12
|11
|Майнц 05
|10
|11
|12
|Герта
|9
|10
|13
|Штутгарт
|9
|10
|14
|Вольфсбург
|9
|9
|15
|Фрайбург
|9
|8
|16
|Гамбург
|9
|7
|17
|Вердер Бремен
|9
|5
|18
|Кельн
|9
|2