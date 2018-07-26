Повторение полуфинальной вывески: "Атлетико" и "Арсенал" встретятся на Международном кубке чемпионов

"Атлетико" – "Арсенал"

Стадион: "Национальный" (Калланг, Сингапур)

Начало матча: 14:30

Фавориты последнего розыгрыша Лиги Европы – мадридский "Атлетико" и лондонский "Арсенал" начинают сезон очным противостоянием. Пройдет этот поединок в рамках Международного кубка чемпионов. Это будет первый матч турнира, который примет азиатский континент и первая встреча нового сезона для "матрасников".

Как видим, организаторы МКЧ сделали все возможное, чтобы сочетание пар в турнире носило максимально принципиальный характер. Дуэль "индейцев" и "канониров" как раз имеет особенный подтекст. Дело в том, что оба клуба претендовали на успех в последнем розыгрыше Лиги Европы. Однако жребий распорядился так, что представители Ла Лиги и Премьер-лиги встретились в полуфинале.

В Лондоне команды разошлись миром (1:1), хотя "Арсенал" мог и должен был рассчитывать на большее. А вот в столице Испании "Атлетико" своего не упустил и за счет гола Диего Косты вырвал у "канониров" путевку в финал турнира. Напомним, что впоследствии команда Диего Симеоне взяла Кубок, одолев в главном матче турнира марсельский "Олимпик". Так что представители "Арсенала" имеют полное право произнести известную фразу: "на их месте должны были быть мы".

Для лондонцев прошлый сезон и вовсе стал одним из худших за последнее десятилетие. Эпоха Арсена Венгера в клубе завершилась бесславно. "Арсенал" не только не смог добыть еврокубковый трофей, но и остался за пределами зоны Лиги чемпионов в английской Премьер-лиге. Возвращать былую славу клубу придется испанцу Унаи Эмери. Экс-тренер французского ПСЖ уже не раз подтверждал свой профессионализм. Очень серьезно он относится и к Международному кубку чемпионов. Состав "Арсенала" на турнире будет максимально приближен к боевому. Попали в заявку даже некоторые футболисты, выступавшие на чемпионате мира.

Что до "Атлетико", то кроме победы в еврокубке мадридцы могут записать себе в актив второе место прошлого сезона в Ла Лиге (после "Барселоны"). В Международном Кубке чемпионов за его непродолжительную историю "матрасники" принимали участие только один раз (в 2015 году), ограничившись одним матчем (минимальная победа над "Тоттенхэмом"). "Арсенал" принимает участие в турнире второй год подряд. В 2017-м лондонцы провели всего один матч на МКЧ, одолев "Баварию" в серии пенальти.

Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Арсенала":

Команды впервые встретятся в рамках товарищеского матча

В минувшем еврокубковом сезоне именно мадридский "Атлетико" не пустил лондонский "Арсенал" в финал Лиги Европы, обыграв "канониров" дома (1:0) и сыграв с ними вничью на выезде

Для представителя английской Премьер-лиги это будет второй товарищеский матч нового сезона. В первом "Арсенал" нокаутировал команду пятого дивизиона "Борхэм Вуд" со счетом 8:0

Обе команды во второй раз принимают участие в Международном кубке чемпионов

Ориентировочные составы на игру:

"Атлетико": Адан – Солано, Монторо, Исак, Хуанфран, Томас, Эрнандес, Витоло, Корреа, Гамейро, Вьетто.

"Арсенал": Лено – Мавропанос, Колашинац, Папастатопулос, Бельерин, Ремзи, Ивоби, Мхитарян, Маттео, Эль-Ненни, Обамеянг.

Прогноз на матч "Атлетико" – "Арсенал":

Очень важно для Унаи Эмери удачно дебютировать на тренерском мостике "канониров". В его распоряжении будут квалифицированные исполнители, которые способны решать серьезные задачи. "Атлетико" никогда не обладал достаточной глубиной состава. Без нескольких ключевых исполнителей, принимавших участие на чемпионате мира, "матрасникам" будет непросто продемонстрировать свою лучшую игру.

Букмекеры едины в своем мнении, предлагая на победу лондонцев ставку со средним коэффициентом 1.98 баллов, в то время как на успех "Атлетико" ставка принимается на уровне 3.80 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.65 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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