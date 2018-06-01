Повторить мексиканский максимум: куда дойдет звездная сборная Бельгии?

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 3

Лучший результат на чемпионате мира: 4 место, 1986 год (Мексика) – проигрыш сборной Франции 2:4 (д.в.);

Гвардейцы: Ян Вертонген (99 матчей) – и в истории и в заявке

Лучшие бомбардиры: Ромелу Лукаку (31 мяч) – и в истории и в заявке

Предстоящая финальная часть чемпионата мира станет 13-й для сборной Бельгии в истории. Однако, несмотря на многократное участие в мундиалях, "красные дьяволы" лишь раз в своей истории добирались до полуфинала турнира, не имея каких-либо значимых достижений до середины 80-х годов прошлого столетия. Особняком же стоит турнир 1986 года, когда команда возглавляемая Ги Тисом произвела настоящий фурор на мексиканском чемпионате. Прогнозируемо выйдя в плей-офф (в группе Папен и компания проиграли лишь хозяевам мундиаля), на втором этапе бельгийцы преодолели два мощных барьера в виде сборных СССР и Испании. И лишь в 1/2 финала их смогли остановить будущие чемпионы мира – аргентинцы, ведомые великолепным Диегой Марадоной.

В матче за 3-е место сборная Бельгии дала бой французам, сначала выигрывая по ходу встречи, а затем отыгравшись на 73-й минуте (2:2). Но в дополнительное время "трехцветные" забили еще дважды, оставив за бельгийцами престижное (но не более) четвертое место. В последующие же десятилетия наибольшим успехом, которым могут похвастать "красные дьяволы" – выход в 1/8 финала.

Компания по отборочному этапу ЧМ-2018 бельгийцам досталась, безусловно, проходимая, но в целом вполне себе приличная – крепкие орешки в лице сборных Боснии и Греции, а также группа статистов в лице Эстонии, Кипра и Гибралтара. Но фактически "красным дьяволам" оказалось непросто "раскусить" только греческий орешек. Именно сыны Эллады сумели отобрать у бельгийцев эксклюзивные 2 очка, причем это случилось в Брюсселе, где на 46-й минуте матча форвард гостей Костас Митроглу открыл счет, а хозяева смогли отыграться лишь на 89-й, когда свой очередной гол за сборную провел Ромелу Лукаку. Да и в греческом Пирее бельгийской дружине испанского тренера Роберто Мартинеса пришлось изрядно попотеть, добывая важную победу со счетом 2:1.

Остальные "конкуренты" ни малейшей конкуренции находящимся в самом футбольном соку звездным игрокам сборной Бельгии оказать были не в состоянии. Сборной Гибралтара в двух матчах бельгийцы отгрузили 15 (!) мячей, эстонцам – 10, киприотам – 7. О чем говорить, если даже совсем не слабая сборная Боснии и Герцеговины дважды кряду получила в свои ворота от безоговорочного фаворита группы по 4 мяча! Так что локальную свою задачу подопечные Мартинеса решили задолго до финиша отборочного турнира. Доигрывали его бельгийцы в свое полное удовольствие, однако не забыли проявить профессионализм в концовке сложного матча в Сараево, на флажке буквально вырвав победу (4:3) у боснийцев, которым три очка в этой игре нужны были как воздух.

Заявка сборной Бельгии на ЧМ 2018

голкиперы – Кун Кастельс ("Вольфсбург"), Тибо Куртуа ("Челси"), Симон Миньоле ("Ливерпуль"), Матц Зельс ("Андерлехт");

защитники – Тоби Алдервейрельд ("Тоттенхэм"), Дедрик Боята ("Манчестер Сити"), Лоран Симан ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Леандер Дендонкер ("Андерлехт"), Кристиан Кабаселе ("Уотфорд"), Венсан Компани ("Манчестер Сити"), Джордан Лукаку ("Лацио"), Тома Менье ("ПСЖ"), Томас Вермален ("Барселона"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм");

полузащитники – Янник Феррейра Карраско ("Далянь Ифан"), Насер Шадли ("Вест Бромвич"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Муса Дембеле ("Тоттенхэм"), Маруан Феллайни ("Манчестер Юнайтед"), Эден Азар ("Челси"), Торган Азар ("Боруссия" Менхенгладбах), Аднан Янузай ("Реал Сосьедад"), Юри Тилеманс ("Монако"), Аксель Витсель ("Тяньцзинь Цюаньцзянь");

нападающие – Миши Батшуайи ("Челси"), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Дрис Мертенс ("Наполи").

Оптимальный состав: Куртуа, Менье , Компани, Алдервейрельд, Вертонген, Витсель, Феллайни, Де Брюйне, Азар, Мертенс, Лукаку.

Ключевые игроки

Главная звезда сборной Бельгии – Эден Азар. 26-летний плеймейкер "Челси" уже давно зарекомендовал себя как один из ведущих игроков планеты. За Азаром уже давно охотятся "Реал" и "Барселона", однако все его мысли сейчас связаны с успешным выступлением на мундиале. Талант Эдена неоспорим, однако пока даже он не может помочь бельгийцам преодолеть злополучный барьер 1/8 финала. Сегодня у "красных дьяволов" сумасшедшая по составу команда, и Азар должен быть во главе тех, кто поведет ее к новым вершинам. Всего в составе сборной форвард провел 82 матча и забил 21 мяч, шесть из которых в отборочном турнире ЧМ-2018.

Не менее важную роль в сборной играет полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне. Уже сейчас это едва ли не самый универсальный игрок на планете. Он может сыграть практически на любой позиции, полезен как в созидании и завершении атак, так и разрушении планов соперника. А еще он настоящий лидер на поле. Если игра у команды не идет, Кевин может стать той самой палочкой-выручалочкой, которая способна изменить ход поединка.

Главный тренер

Роберто Мартинес возглавил команду в августе 2016 года, сменив на этом посту Марка Вильмотса. До этого испанский специалист работал только с английскими клубами, такими как "Эвертон", "Уиган" и "Суонси". Под руководством Мартинеса бельгийцы провели 17 матчей, в которых одержали 12 побед, 4 раза сыграли вничью и только 1 раз проиграли. Пресса о работе Мартинесе отзывается хорошо. Он считается сильным тактиком и сторонником быстрого контратакующего футбола. Но испанец (а точнее, каталонец) никогда ранее не работал ни с национальными командами, ни с большими клубами.

Отсюда главная опасность: Мартинесу не приходилось тренировать топ-игроков, которых в нынешней сборной Бельгии хватит на две полноценные команды. Совладать с этим звездным десантом специалисту с подобным резюме будет крайне сложно. Пример тому конфликт тренера с Раджой Наингголаном. Как известно, один из лидеров итальянской "Ромы" не поедет на чемпионат мира.

Перспективы на ЧМ

Отборочный этап ЧМ-2018 утвердил бельгийцев в статусе теневого фаворита: "красные дьяволы" завоевали путевку в Россию первыми во всей Европе. Команда Роберто Мартинеса выдала превосходную статистику отбора: 9 побед, 1 ничья, соотношение голов – 43:6. Круче показатели только у немцев, но на то они и действующие чемпионы мира. Третье место бельгийцев в рейтинге ФИФА никого не удивляет: состав у них просто убийственный.

В глазах букмекеров сборная Бельгии является фаворитом группы G. Вероятность стать победителем группового раунда у бельгийцев выше даже, чем у английской сборной. Коэффициент на выигрыш Бельгии 1,77, а на победу Англии — 2,15. В букмекерском рейтинге потенциальных чемпионов мира "красные дьяволы" занимают почетное шестое место между Аргентиной и Англией. Так что 1/4 финала – это тот минимум, на который по идее должна претендовать команда Мартинеса.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Ранее были представлены сборные следующих стран:

Япония - Колумбия - Сенегал - Польша - Панама - Англия - Тунис