Повторить римский подвиг: ЦСКА надеется на чудо в матче с "Арсеналом"
ЦСКА – "Арсенал"
Стадион: "ВЭБ Арена " (Москва)
Начало матча: 22:05
Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)
Единственный представитель России в еврокубках московский ЦСКА в рамках ответного поединка 1/4 финала Лиги Европы встретится с лондонским "Арсеналом". В матче на "Эмирейтс" подопечные Виктора Гончаренко уступили со счетом 4:1, чем фактически лишили себя шансов на дальнейший проход. Правда, также говорили и про "Рому", которая подобным образом капитулировала в Барселоне, но то, что сумели сотворить "джаллоросси" в ответке, еще не скоро забудется любителями этой прекрасной игры миллионов. Перед глазами армейцев стоит свежий пример того, как нужно верить в себя, идти до конца - и результат обязательно придет.Ну а если вычеркнуть романтику и подойти к матчу с холодной головой, то шансов, действительно, практически нет. Для того, чтобы проходить в полуфинал, ЦСКА необходимо выигрывать с разницей в три мяча. Конечно, хоть как-то можно предположить, что "красно-синим" удастся забить три мяча, но вот в то, что команда при этом не пропустит – поверить крайне сложно. Как показал первый матч, атаки армейцев являются их же ахиллесовой пятой, потому как такой быстрый коллектив, как у Арсена Венгера очень эффективно использует свободное пространство и безжалостно наказывает за дыры в обороне.Уже неоднократно писалось и говорилось о том, что "Арсенал" как никогда мотивирован, потому как Лига Европы – единственный шанс "пушкарей" спасти сезон. По всей видимости, лондонцы и в Москву приедут основным составом. В числе тех, кто точно не сыграет - Генрих Мхитарян, получивший травму в прошлом матче, остальные – все в строю. В распоряжение армейецев возвращается после отсидки Кирилл Набабкин, но потери травмированных Виктора Васина и Марио Фернандеса по-прежнему являются невосполнимой потерей для команды Виктора Гончаренко.
Интересные факты противостояния ЦСКА и "Арсенала":
Это 21-й еврокубковый матч ЦСКА против английских соперников (В3 Н5 П12). В этом сезоне армейцы уже проигрывали англичанам на своем поле. Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов они уступили "Манчестер Юнайтед" в Москве со счетом 1:4.
ЦСКА не выиграл ни одного из шести последних матчей с англичанами на своем поле. Общая статистика домашних встреч с клубами премьер-лиги – две победы, две ничьи и пять поражений. Последнюю на сегодня победу над английской командой в Москве ЦСКА одержал в 1/16 финала Кубка УЕФА-2008/2009 - над "Астон Виллой" со счетом 2:0 (общ. 3:1). После этого ЦСКА англичан по сумме двух матчей в плей-офф не проходил.
"Канониры" никогда не выигрывали в России – одна ничья и три поражения. Все четыре матча прошли в Москве. "Арсенал" избежал поражения только в игре с "Локомотивом" (0:0) на групповом этапе Лиги Чемпионов-2003/2004. В плей-офф лондонцы играли с россиянами всего однажды. В первом круге Кубка УЕФА-1982/83 англичане уступили "Спартаку" с общим счетом 4:8 (2:3 в Москве, 2:5 в Лондоне).
Ориентировочные составы на игру:
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Кучаев, Натхо, Головин, Набабкин, Дзагоев, Вернблум, Муса
Арсенал: Чех, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Джака, Рэмзи, Уэлбэк, Уилшер, Озил, Ляказетт
Прогноз на матч ЦСКА – "Арсенал":
И если в первом поединке победитель был очевиден, то в ответном, мало кто рискнет поставить на результат. Потому как, никто наверняка не знает, как сыграет "Арсенал". Не исключено, что лондонцы приедут удерживать счет и фестиваль голов не состоится.
Букмекеры также очевидного фаворита не видят, но с небольшим перевесом склоняются в пользу англичан – 2.1. В то время как выигрыш ЦСКА в среднем оценивается в 3.5.
Богдан Архипенко
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