Повторное тестирование не выявило коронавирус у Заболотного, Ерохина и Лесового
Пресс-служба сборной России сообщила, что не подтвердились подозрения о заражении коронавирусом трёх игроков команды.
Напомним, что сомнительные результаты тестов на COVID-19 были у Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового.
"Повторные тестирования, проведённые трём футболистам сборной в лаборатории федерального Медико-биологического агентства, подтвердили результаты большинства предыдущих тестирований – все тесты отрицательные. В настоящее время медицинский штаб сборной находится в постоянном контакте с УЕФА с целью решения вопроса об участии игроков в ближайших матчах сборной России. Напомним, что ни у одного из футболистов нет никаких симптомов, и множество тестов до и после теста, взятого определённой УЕФА лабораторией, также являются отрицательными. А один из игроков ранее уже переболел и имеет высокий титр антител", - говорится в заявлении.
Сегодня российская сборная проведёт товарищеский матч с Молдовой, а 15 и 18 ноября сыграет с Турцией и Сербией соответственно в рамках Лиги Наций.
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