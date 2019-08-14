Появилась ещё одна версия отмены трансляции игры "Порту" - "Краснодар" на "Матч ТВ"

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Появилась ещё одна версия отмены трансляции игры "Порту" - "Краснодар" на "Матч ТВ"

В срыве трансляции матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между "Порту" и "Краснодаром" на федеральном телевидении могут быть виноваты букмекеры.

"Матч ТВ" опять обделались. За 2 минуты до начала матча сняли трансляцию "Порту" - "Краснодар". И не надо петь, что права не смогли купить. Всё было куплено. Просто рекламное время было выкуплено одним букмекером, а борта у "Порту" выкуплены другим. Вот и не смогли разрулить. А пострадал зритель. Браво! "Матч ТВ"!" - написал в своём фейсбуке эксперт беттинг-рынка Дмитрий Малков.

Напомним, что, согласно официальной версии, за 1,5 часа до стартового свистка "Порту" изменил условия контракта по покупке телевизионных прав, значительно завысив цену на них.

В итоге матч можно было посмотреть только в официальном клубном приложении и ютуб-канале "драконов".

Не пропустите: "Извините, у нас нет лицензии на контент для взрослых": "Матч ТВ" потроллил "Порту" за срыв трансляции матча с "Краснодаром". | http://soccernews.ru
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