Появилась информация о состоянии Аланы Мамаевой

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Появилась информация о состоянии Аланы МамаевойЖена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Алана на данный момент находится в центре отравлений НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на свои источники.

"Она лежит в седьмом корпусе в центре отравлений. Температура утром — 36,5. У нее состояние средней тяжести", - сообщает источник.

Напомним, вчера появилась информация о том, что супруга Мамаева приняла 40 таблеток снотворного и перестала выходить на связь. Когда специальные службы и друзья попали в ее квартиру, то было принято решение о госпитализации девушки. Речь может идти о попытке суицида.

2 марта Алана в своем Инстаграм опубликовала ряд постов с подозрениями в связи супруга с другой женщиной. Павел и Алана состоится в браке с 2013 года, у них есть дочь Алиса.

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