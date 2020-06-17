Появилась информация о состоянии Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве

Ева Моисеева, женщина, помогающая артисту Михаилу Ефремову по дому, рассказала о его домашнем аресте, сообщает Telegram-канал Mash.

По ее словам, за эти дни артисту несколько раз вызвали скорую, он весь в скорби и жалуется на боли в сердце. А еще к Михаилу приезжают дети. На днях был Никита, сегодня — младшие.

8 июня Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве. Артист на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался в микроавтобус. Водитель фургона серьезно пострадал в аварии и через несколько часов умер от травм в больнице. Ефремову грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.

Напомним, что Ефремов является болельщиком московского "Спартака".

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