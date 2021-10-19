Появилась информация о состоянии лучшего бомбардира РПЛ Агаларова

Фото твиттер "Уфы"

Стали известны подробности травмы нападающего "Уфы" Гамида Агаларова, полученной им в воскресном матче с "Краснодаром" (1:1).

Отец футболиста Руслан Агаларов дал комментарий о состоянии здоровья своего сына.

"Проводили обследование внутренних органов - никаких серьёзных повреждений не обнаружено. Есть только одна проблема, которая не даёт Гамиду свободно двигаться. Врачи будут наблюдать за ним три-четыре дня. Сроки восстановления пока неизвестны", - сказал Агаларов-старший.

Форвард "Уфы" сейчас является лучшим бомбардиром сезона РПЛ - в его активе 9 забитых голов в 11 матчах.

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