Появилась информация о сроках восстановления Ибрагимовича

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович продожает восстановление от травмы. Ближайший матч, в котором он может появиться на поле, пройдет 18 января, это будет игра против "Кальяри", сообщает Sky Sport Italia.

Как сообщает источник, на завтра (30 декабря) у шведа запланировано дополнительное медобследование. Оно может показать степень повреждения и дать прогноз на сроки возвращения футболиста.



Однако, уже сейчас в "Милане" заявляют о готовности ждать полного восстановления. В клубе не хотят вредить здоровью 39-летнего ветерана.