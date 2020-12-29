Появилась информация о сроках восстановления Ибрагимовича

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Появилась информация о сроках восстановления ИбрагимовичаНападающий "Милана" Златан Ибрагимович продожает восстановление от травмы. Ближайший матч, в котором он может появиться на поле, пройдет 18 января, это будет игра против "Кальяри", сообщает Sky Sport Italia. 

Как сообщает источник, на завтра (30 декабря) у шведа запланировано дополнительное медобследование. Оно может показать степень повреждения и дать прогноз на сроки возвращения футболиста. 

Однако, уже сейчас в "Милане" заявляют о готовности ждать полного восстановления. В клубе не хотят вредить здоровью 39-летнего ветерана. 

В текущем сезоне Златан Ибрагимович вышел на поле в 10 матчах и смог отметиться 11 мячами и 2 голевыми передачами.

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