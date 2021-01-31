Появилась информация о сроках возвращения Фабиньо

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние хавбека клуба Фабиньо и примерные сроки возвращения игрока в состав.

Напомним, что 27-летний бразилец получил травму перед матчем 20-го тура АПЛ против "Тоттенхэма".

"Такого рода повреждения подразумевают, как правило, пропуск минимум трех игр. В зависимости от дня недели, когда была получена травма, может быть и четыре игры. Думаю, что Фабиньо сможет вернуться ко встрече с "Манчестер Сити", — приводит слова Клоппа BBC.