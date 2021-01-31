Появилась информация о сроках возвращения Фабиньо
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние хавбека клуба Фабиньо и примерные сроки возвращения игрока в состав.
Напомним, что 27-летний бразилец получил травму перед матчем 20-го тура АПЛ против "Тоттенхэма".
"Такого рода повреждения подразумевают, как правило, пропуск минимум трех игр. В зависимости от дня недели, когда была получена травма, может быть и четыре игры. Думаю, что Фабиньо сможет вернуться ко встрече с "Манчестер Сити", — приводит слова Клоппа BBC.
Это означает, что полузащитник точно пропустит предстоящие матчи "мерсисайдцев" против "Вест Хэма" и "Брайтона".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18