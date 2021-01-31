Появилась информация о сроках возвращения Фабиньо

Теги фабиньоливерпуль

Появилась информация о сроках возвращения ФабиньоНаставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние хавбека клуба Фабиньо и примерные сроки возвращения игрока в состав.

Напомним, что 27-летний бразилец получил травму перед матчем 20-го тура АПЛ против "Тоттенхэма". 

"Такого рода повреждения подразумевают, как правило, пропуск минимум трех игр. В зависимости от дня недели, когда была получена травма, может быть и четыре игры. Думаю, что Фабиньо сможет вернуться ко встрече с "Манчестер Сити", — приводит слова Клоппа BBC.

Это означает,  что полузащитник точно пропустит предстоящие матчи "мерсисайдцев" против "Вест Хэма" и "Брайтона". 

Читать также: "Ливерпуль" может арендовать защитника "Вест Хэма" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба и Лунев прибыли на сбор "Зенита" после выздоровления

Дзюба и Лунев прибыли на сбор "Зенита" после выздоровления

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов