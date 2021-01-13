Появилась информация о сроках возвращения Хави в "Барселону"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави вернется в клуб не раньше апреля, сообщает Marca.



На данный момент, 40-летний специалист является главный тренер катарского клуба "Аль-Садд" и не планирует покидать клуб до конца сезона.

Как сообщалось ранее, в случае победы Виктора Фонта на выборах президента "Барселоны", Хави станет генеральным менеджером команды, а Хорди Кройф будет спортивным директором. В этом случае, нынешний главный тренер "каталонцев" Рональд Куман доработает сезон. Однако, если результаты не будут удовлетворять руководство, его может сменить Хави.



Напомним, выборы президента "Барселоны" намечены на январь.