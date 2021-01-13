Появилась информация о сроках возвращения Хави в "Барселону"
Бывший полузащитник "Барселоны" Хави вернется в клуб не раньше апреля, сообщает Marca.
На данный момент, 40-летний специалист является главный тренер катарского клуба "Аль-Садд" и не планирует покидать клуб до конца сезона.
Как сообщалось ранее, в случае победы Виктора Фонта на выборах президента "Барселоны", Хави станет генеральным менеджером команды, а Хорди Кройф будет спортивным директором. В этом случае, нынешний главный тренер "каталонцев" Рональд Куман доработает сезон. Однако, если результаты не будут удовлетворять руководство, его может сменить Хави.
Напомним, выборы президента "Барселоны" намечены на январь.
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14