Появилась информация о сроках возвращения Хави в "Барселону"

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Появилась информация о сроках возвращения Хави в "Барселону"Бывший полузащитник "Барселоны" Хави вернется в клуб не раньше апреля, сообщает Marca.

На данный момент, 40-летний специалист является главный тренер катарского клуба "Аль-Садд" и не планирует покидать клуб до конца сезона. 

Как сообщалось ранее, в случае победы Виктора Фонта на выборах президента "Барселоны", Хави станет генеральным менеджером команды, а Хорди Кройф будет спортивным директором. В этом случае, нынешний главный тренер "каталонцев" Рональд Куман доработает сезон. Однако, если результаты не будут удовлетворять руководство, его может сменить Хави.

Напомним, выборы президента "Барселоны" намечены на январь.

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