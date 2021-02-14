Появилась информация о сроках возвращения Пике. Он не играл с ноября

Защитник "Барселоны" Жерар Пике в ближайшее время может вернуться на поле. В воскресенье испанец провел тренировку с командой, сообщает Marca.

Вполне вероятно, что 34-летний футболист может быть готов помочь каталонцам в первом матче 1/8 Лиги Чемпионов с ПСЖ, который состоится 16 февраля.

Медицинский штаб и тренер примут окончательное решение завтра.