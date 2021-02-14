Появилась информация о сроках возвращения Пике. Он не играл с ноября
Защитник "Барселоны" Жерар Пике в ближайшее время может вернуться на поле. В воскресенье испанец провел тренировку с командой, сообщает Marca.
Вполне вероятно, что 34-летний футболист может быть готов помочь каталонцам в первом матче 1/8 Лиги Чемпионов с ПСЖ, который состоится 16 февраля.
Медицинский штаб и тренер примут окончательное решение завтра.
Напомним, Пике не играл из-за травмы с 21 ноября 2020 года. В матче против "Атлетико" футболист получил повреждение связок колена.
Читать также: Начато расследование в отношении Пике из-за слов о поддержке "Реала" испанскими судьями| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Реал" уверен, что получит Холанда
-
Соболев подарил протез больному ребенку
-
"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть аутсайдера
-
"Фиорентина" проиграла "Сампдории". Кокорин остался в запасе
-
"Аталанта" в гостях в концовке дожала "Кальяри". Миранчук отдал голевую передачу
-
Акинфеев забил в "девятку" своему дублеру по ЦСКА (видео)
-
Куадрадо может пропустить первый матч 1/8 Лиги Чемпионов
-
Чезаре Пранделли оценил форму Кокорина
-
"Реал Сосьедад" в гостях минимально победил "Хетафе"
-
Появилась информация о сроках возвращения Пике. Он не играл с ноября
-
Московский "Локомотив" уступил одноклубникам из Тбилиси с разгромным счетом
-
СМИ: "Промесу оформили российскую визу"
-
"Вулверхэмптон" одержал волевую победу над "Саутгемптоном"
-
Карпин - о Шомуродове: "Ну он правда кривоногий"
-
"Монако" без Головина едва не проиграл "Лорьяну"
-
"Рома" дома разгромила "Удинезе"
-
3
Линекер - фанатам "Ливерпуля" желающих отставки Клоппа: "Вы вообще с ума сошли?"
-
Известны сроки возвращения Головина в состав "Монако"
-
"Бавария" официально объявила о подписании Упамекано
-
Варди мог перейти в "Арсенал". Венгер поделился подробностями
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14