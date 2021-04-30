Появилась информация о внушительном бонусе для Луческу по итогам сезона

Теги мирча луческудинамо киев

Появилась информация о внушительном бонусе для Луческу по итогам сезонаФото: Твиттер @DynamoKyiv 
Стала известна сумма, которая полагается наставнику киевского "Динамо" Мирче Луческу в виде бонусов по итогам текущего сезона, сообщается на канале директора каналов "Футбол 1,2,3" Александра Денисова в YouTube.

По данным источника, румынский специалист получит 3,5 млн евро.

В данную сумму входят премиальные за победу в чемпионате Украины, выход в групповой этап Лиги Чемпионов и другие достижения.
Напомним, ранее сообщалось, что Мирча Луческу получит 1 млн евро в виде бонусов за победу в УПЛ.

Киевское "Динамо" под руководством наставника после 23 туров набрало 58 очков и досрочно стало чемпионом Украины впервые за 5 сезонов.

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