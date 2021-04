Появилась информация о зарплате Нагельсманна в "Баварии"

Фото: Твиттер @J__Nagelsmann

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн со следующего сезона встанет у руля "Баварии", сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

Стороны уже согласовали условия будущего соглашения.

По информации источника, мюнхенцы заплатят "РБ Лейпциг" компенсацию в размере 20 млн евро за 33-летнего специалиста.

Update: Julian Nagelsmann agreed personal terms with FC Bayern and FCB is set to pay €20m, @SPORT1 understands. Plan of Bayern: First, the dissolution of Flick’s contract has to be made, then JN will be announced. Meeting Flick and Bayern in the next hours. @Plettigoal ⚪️ https://t.co/XYGGVwot9E