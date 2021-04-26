Появилась информация о зарплате Нагельсманна в "Баварии"

Теги юлиан нагельсманнханс-дитер фликбавария мюнхенрб лейпциг

Появилась информация о зарплате Нагельсманна в "Баварии"Фото: Твиттер @J__Nagelsmann 
Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн со следующего сезона встанет у руля "Баварии", сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

Стороны уже согласовали условия будущего соглашения.

По информации источника, мюнхенцы заплатят "РБ Лейпциг" компенсацию в размере 20 млн евро за 33-летнего специалиста.

Теперь "Бавария" собирается расторгнуть контракт с нынешним наставником Хансом-Дитером Фликом, а затем анонсировать приход Нагельсманна. Встреча между Фликом и руководством клуба состоится в ближайшие часы.

Журналист газеты Münchner Merkur Мануэль Бонке утверждает, что с Нагельсманном будет подписан долгосрочный контракт с зарплатой 8 млн евро в год.

Читать также: "РБ Лейпциг" определился с заменой Нагельсманну, который хочет уйти в "Баварию" | http://soccernews.ru
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