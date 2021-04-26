Появилась информация о зарплате Нагельсманна в "Баварии"
Фото: Твиттер @J__Nagelsmann
Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн со следующего сезона встанет у руля "Баварии", сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.
Стороны уже согласовали условия будущего соглашения.
По информации источника, мюнхенцы заплатят "РБ Лейпциг" компенсацию в размере 20 млн евро за 33-летнего специалиста.
Update: Julian Nagelsmann agreed personal terms with FC Bayern and FCB is set to pay €20m, @SPORT1 understands. Plan of Bayern: First, the dissolution of Flick’s contract has to be made, then JN will be announced. Meeting Flick and Bayern in the next hours. @Plettigoal ⚪️ https://t.co/XYGGVwot9E— Patrick Berger (@berger_pj) April 26, 2021
Теперь "Бавария" собирается расторгнуть контракт с нынешним наставником Хансом-Дитером Фликом, а затем анонсировать приход Нагельсманна. Встреча между Фликом и руководством клуба состоится в ближайшие часы.
Журналист газеты Münchner Merkur Мануэль Бонке утверждает, что с Нагельсманном будет подписан долгосрочный контракт с зарплатой 8 млн евро в год.
Читать также: "РБ Лейпциг" определился с заменой Нагельсманну, который хочет уйти в "Баварию" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20