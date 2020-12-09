Появилась информация о зимних сборах "Спартака"

Глава департамента по коммуникациям московского "Спартака" Антон Фетисов сообщил беседе с корреспондентом Sport24, что два первых сбора команды во время зимней паузы пройдут в ОАЭ.

В текущем сезоне "красно-белые" провели 17 матчей чемпионата РПЛ и находятся на второй строчке турнирной таблицы, в активе команды 35 очков.