Появилась информация о зимних сборах "Спартака"
Глава департамента по коммуникациям московского "Спартака" Антон Фетисов сообщил беседе с корреспондентом Sport24, что два первых сбора команды во время зимней паузы пройдут в ОАЭ.
В текущем сезоне "красно-белые" провели 17 матчей чемпионата РПЛ и находятся на второй строчке турнирной таблицы, в активе команды 35 очков.
До конца года команде Тедеско предстоит провести еще два матча: 12 декабря в гостях против "Сочи" и 16 декабря на выезде с "Зенитом".
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