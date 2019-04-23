Появилась новая информация касательно будущего Анри

Судя по всему Тьерри Анри не возглавит "Нью-Йорк Ред Буллс".

Как сообщает Goal.com, руководство американского клуба категорически отрицает наличие переговоров с французом.

Напомним, что с октября 2018 по январь 2019 Анри возглавлял "Монако".

После 7 туров "Нью-Йорк Ред Буллс" с 5 очками занимает 20-е место в МЛС.

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