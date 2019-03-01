Появилась новая информация касательно возможного участия Кавани в ответной игре с "Манчестер Юнайтед"

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани, скорее всего, не сыграет против "Манчестер Юнайтед" в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Ранее уругваец восстановился от повреждения бедра, из-за которого не появлялся на поле с 9 февраля, но наставник ПСЖ Томас Тухель считает, что еще слишком рискованно задействовать игрока в матчах.

В текущем сезоне на счету Кавани 22 забитых мяча и 7 результативных передач в 26 играх.

Напомним, что первый матч между "МЮ" и ПСЖ завершился победой парижан со счетом 2:0.

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