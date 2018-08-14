Появилась новая информация о состоянии легендарного Роналдо

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Появилась новая информация о состоянии легендарного Роналдо

Легендарный бразильский нападающий Роналдо выписан из больницы, сообщает EFE.

Напомним, что несколько дней назад экс-футболист "Реала" и сборной Бразилии был госпитализирован на Ибице из-за пневмонии.

Сейчас 41-летний Роналдо чувствует себя лучше и планирует улететь на родину.

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