Появилась новая информация о состоянии травмированного Аиртона

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Появилась новая информация о состоянии травмированного Аиртона
Бразильский защитник "Спартака" Аиртон Лукас в ближайшее время пройдет медицинское обследование из-за травмы, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, сегодня футболист занимался по индивидуальной программе. 

Травму бразилец получил во время матча 1-го тура турнира Кубок "Париматч" Премьер с "Ростовом" (0:2). 

22-летний Аиртон перешел в "Спартак" из "Флуминенсе" в предыдущее зимнее трансферное окно за семь миллионов евро. В минувшем сезоне он провел за "Спартак" 14 матчей и сделал три голевые передачи.

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