Появилась новая информация о состоянии Йовича

Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович избежал травмы, сообщает El Chiringuito.

По сведениям издания, футболист прошел медицинское обследование, которое не выявило у него повреждения.

Ранее сообщалось, что форвард травмировался в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Португалией (2:4), выйдя на замену на 87-й минуте.

21-летний Йович перешел в "Реал" в летнее трансферное окно из "Айнтрахта" за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за королевский клуб три матча и не отметился результативными действиями.

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