Появилась новая информация о сроках восстановления травмированного Окслейд-Чемберлена



Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен близок к возвращению в строй после травмы, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, в пятницу футболист сыграет за молодежный состав "красных" во второй Премьер-лиге в матче против "Дерби".

Хавбек в последний раз выходил на поле в апреле прошлого года, получив разрыв крестообразных связок в полуфинальной встрече Лиги Чемпионов с "Ромой" (5:2).

Напомним, что 25-летний Окслейд-Чемберлен перешел в "Ливерпуль" летом 2017 года из "Арсенала" за 38 миллионов евро.

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