Появилась новая информация о срыве трансфера Бэйла в китайский клуб
Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл мог сам отказаться от перехода в китайский "Цзянсу Сунин", сообщает Marca.
По сведениям издания, против переезда в Китай выступила семья футболиста. Родственники попросили игрока найти себе вариант в Европе. Впрочем, Бэйл еще может перебраться в Китай, если не сумеет договориться ни с кем из европейцев.
Напомним, что "Цзянсу Сунин" предложил форварду зарплату в размере 22 миллионов евро в год. Эта сумма превышает нынешний оклад Бэйла в "Реале", который составляет 17 миллионов в год.
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