Появилась новая информация о срыве трансфера Бэйла в китайский клуб

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл мог сам отказаться от перехода в китайский "Цзянсу Сунин", сообщает Marca.

По сведениям издания, против переезда в Китай выступила семья футболиста. Родственники попросили игрока найти себе вариант в Европе. Впрочем, Бэйл еще может перебраться в Китай, если не сумеет договориться ни с кем из европейцев.

Напомним, что "Цзянсу Сунин" предложил форварду зарплату в размере 22 миллионов евро в год. Эта сумма превышает нынешний оклад Бэйла в "Реале", который составляет 17 миллионов в год.

Не пропустите: Агент рассказал об отношениях Бэйла с Зиданом. | http://soccernews.ru