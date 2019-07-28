Появилась новая информация о срыве трансфера Бэйла в китайский клуб

Теги реал мадридгарет бэйлцзянсу сунинтрансферы

Появилась новая информация о срыве трансфера Бэйла в китайский клуб

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл мог сам отказаться от перехода в китайский "Цзянсу Сунин", сообщает Marca.

По сведениям издания, против переезда в Китай выступила семья футболиста. Родственники попросили игрока найти себе вариант в Европе. Впрочем, Бэйл еще может перебраться в Китай, если не сумеет договориться ни с кем из европейцев.

Напомним, что "Цзянсу Сунин" предложил форварду зарплату в размере 22 миллионов евро в год. Эта сумма превышает нынешний оклад Бэйла в "Реале", который составляет 17 миллионов в год.

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