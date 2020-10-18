Появилась новая информация о сыне Черчесова, который потерял сознание в матче ПФЛ

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Появилась новая информация о сыне Черчесова, который потерял сознание в матче ПФЛ

Вратарь клуба ПФЛ "Олимп-Долгопрудный" Станислав Черчесов, сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова, пришел в себя и проходит медицинское обследование.

"Станислав передает всем привет! Травмы - это часть футбола. Мы желаем скорейшего возвращения на поле нашему голкиперу! Станислав Черчесов чувствует себя хорошо и уже проходит обследование в долгопрудненской больнице", - сообщает пресс-служба клуба.

25-летний Черчесов получил удар коленом в голову в матче 12-го тура ПФЛ с "Родиной" и потерял сознание.

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