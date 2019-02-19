Появилась новая информация о трансфере Скопинцева в "Краснодар"

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Появилась новая информация о трансфере Скопинцева в "Краснодар"

"Краснодар" удалил из твиттера сообщение, в котором указывалась сумма трансфера защитника "Ростова" Дмитрия Скопинцева.

Изначально сообщалось о сумме в 4,4 миллиона евро, которая может увеличиться еще на миллион евро за счет бонусов. Но теперь данный пост удален.

В нынешнем сезоне 21-летний Скопинцев провел за "Ростов" 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: Трансфер Скопинцева из "Ростова" в "Краснодар": появилась новая информация. | http://soccernews.ru

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