Появилась новая информация о трансфере Скопинцева в "Краснодар"

"Краснодар" удалил из твиттера сообщение, в котором указывалась сумма трансфера защитника "Ростова" Дмитрия Скопинцева.

Изначально сообщалось о сумме в 4,4 миллиона евро, которая может увеличиться еще на миллион евро за счет бонусов. Но теперь данный пост удален.

В нынешнем сезоне 21-летний Скопинцев провел за "Ростов" 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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