Появилась новая информация о травме Дзагоева

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Появилась новая информация о травме Дзагоева

У полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева диагностирована травма крестообразной связки колена, сообщают российские СМИ.

Если футболисту придется перенести операцию, то он пропустит от шесть до девяти месяцев.

Не исключено, что хавбек больше не сыграет за ЦСКА, так как его контракт с клубом истекает ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 28-летний Дзагоев провел за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас.

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