Появилась новая информация о возвращении Карпина в "Спартак"

Известный телекомментатор Нобель Арустамян подтвердил информацию о том, что новым главным тренером "Спартака" может стать наставник "Ростова" Валерий Карпин.

"В понедельник у руководства "Спартака" намечена встреча с руководством "Ростова". Тема - потенциальное расторжение контракта Карпина", - написал Арустамян в своем Telegram-канале.

При этом, "Спартак" по-прежнему рассматривает кандидатуру главного тренера тульского "Арсенала" Олега Кононова.

Напомним, что "Спартак" остался без тренера после увольнения итальянца Массимо Карреры.

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