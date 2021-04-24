Появилась официальная позиция "Челси" по Суперлиге

Фото: Твиттер @ChelseaFC

"Челси" на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу решения участвовать в европейской Суперлиге и последующем выходе из проекта.

"Поскольку после объявления о создании Суперлиги были высказаны опасения и недовольства, клуб сделал шаг назад, чтобы выслушать и поговорить со своими болельщиками. После диалога, принимая во внимание категорический протест против предложения участия в проекте, мы пересмотрели первоначальное решение и решили, что не хотим быть частью этой лиги.

Мы также согласны с тем, что не ясно насколько Суперлига зависит от спортивных достижений. По поводу этого у нас были сомнения с самого начала, и мы были уверены, что это будет рассмотрено в ходе дальнейшего процесса консультаций с различными заинтересованными сторонами. Мы твердо убеждены в том, что должны защищать структуру, которая позволяет всем клубам, игрокам и болельщикам мечтать и добиваться успеха.

Мы понимаем, что необходимо было решить эти вопросы до присоединения к проекту. Владелец и правление понимают, что клуб не должен был самостоятельно принимать такое решение. Мы глубоко сожалеем об этом.

"Челси" — это, в первую очередь, клуб, основанный на традициях и сообществе. У нас есть амбиции и мы всегда хотели быть лучшими. Для этого нам следует постоянно совершенствоваться, а иногда и рисковать. Ошибки неизбежны, но именно способность исправлять эти ошибки и совместно двигаться вперед делает нас сильными как клуб и сообщество", — сказано в заявлении клуба.

A letter to supporters of Chelsea FC. — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 23, 2021