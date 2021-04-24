Появилась официальная позиция "Челси" по Суперлиге
Фото: Твиттер @ChelseaFC
"Челси" на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу решения участвовать в европейской Суперлиге и последующем выходе из проекта.
"Поскольку после объявления о создании Суперлиги были высказаны опасения и недовольства, клуб сделал шаг назад, чтобы выслушать и поговорить со своими болельщиками. После диалога, принимая во внимание категорический протест против предложения участия в проекте, мы пересмотрели первоначальное решение и решили, что не хотим быть частью этой лиги.
Мы также согласны с тем, что не ясно насколько Суперлига зависит от спортивных достижений. По поводу этого у нас были сомнения с самого начала, и мы были уверены, что это будет рассмотрено в ходе дальнейшего процесса консультаций с различными заинтересованными сторонами. Мы твердо убеждены в том, что должны защищать структуру, которая позволяет всем клубам, игрокам и болельщикам мечтать и добиваться успеха.
Мы понимаем, что необходимо было решить эти вопросы до присоединения к проекту. Владелец и правление понимают, что клуб не должен был самостоятельно принимать такое решение. Мы глубоко сожалеем об этом.
"Челси" — это, в первую очередь, клуб, основанный на традициях и сообществе. У нас есть амбиции и мы всегда хотели быть лучшими. Для этого нам следует постоянно совершенствоваться, а иногда и рисковать. Ошибки неизбежны, но именно способность исправлять эти ошибки и совместно двигаться вперед делает нас сильными как клуб и сообщество", — сказано в заявлении клуба.
A letter to supporters of Chelsea FC.— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 23, 2021
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Названы суммы штрафов для клубов, которые вышли из Суперлиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18