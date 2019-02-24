Появилась первая информация о травме Фирмино

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал травму нападающего Роберто Фирмино. Форвард травмировался в матче 27-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (0:0) и был заменен в первом тайме.

"Я не знаю, что с Фирмино. У него явно что-то с лодыжкой. Сначала он сказал, что продолжит матч, но затем попросил замену. Не знаю, когда он вернется. Но так как это Бобби, он сможет сделать это быстрее кого-либо еще. Но для начала нам нужно выяснить, что с ним", - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 27-летний Фирмино провел за "Ливерпуль" 36 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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