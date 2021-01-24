Появилась реакция ЦСКА на две голевые передачи Головина в матче с "Марселем"
В московском ЦСКА отреагировали на две голевые передачи хавбека "Монако" Александра Головина в матче 21-го тура французской Лиги 1 с "Марселем" (3:1). Хавбек — выпускник школы красно-синих.
"Наша школа", — написала пресс-служба "красно-синих" в Твиттере.
Наша школа https://t.co/XnSTj3FmeL— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 24, 2021
Напомним, что полузащитник является выпускником школы "армейцев".
Матч с "Марселем" начался для россиянина во втором тайме с выхода на замену. Почти сразу Головин заработал угловой для своей команды. Сам сделал подачу, которая оказалась голевой. На 75-й минуте Головин снова отличился результативным действием, исполнив навес к линии вратарской, откуда Орельен Чуаэми головой переправил мяч в сетку ворот.
Таким образом, в текущем сезоне за 6 матчей французской Лиги 1 Головин смог забить 1 мяч и отдать 3 голевые передачи.
Читать также: Александр Головин оценил свою игру в матче с "Марселем" | http://soccernews.ru
главное
-
"Зенит" разгромил чемпиона Узбекистана в товарищеском матче
-
Форвард "Краснодара" Онугха может перебраться в Бундеслигу
-
Бывшему игроку "Зенита" не досталась золотая медаль за победу в Кубке португальской лиги
-
Главные новости дня: 23 января
-
Две голевые передачи Головина помогли "Монако" обыграть "Марсель"
Лента новостей
-
Ари попробовал "золотой стейк" в ресторане знаменитого турецкого повара (видео)
-
Появилась реакция ЦСКА на две голевые передачи Головина в матче с "Марселем"
-
Дест сделал заявление о трудностях, которые он испытывает после перехода в "Барселону"
-
"Реал" и "Ювентус" настаивают на создании Суперлиги. "МЮ" передумал
-
Названа возможная дата дебюта Кокорина за "Фиорентину"
-
Мамаев рассказал, за что он обижается на Байрамяна
-
Сетьен может возглавить китайский клуб
-
Мамаев ярко высказался о Карпине
-
"Зенит" разгромил чемпиона Узбекистана в товарищеском матче
-
Сульшер высказался о ситуации с ван де Беком
-
Лукас Васкес готов покинуть "Реал"
-
Александр Головин оценил свою игру в матче с "Марселем"
-
ЦСКА - сборная свободных агентов - 7:0 (видеообзор матча)
-
Бывший нападающий ЦСКА Муса может вернуться в АПЛ
-
Ибрагимович нахамил сопернику в концовке матча "Милан" - "Аталанта"
-
Бывший тренер ЦСКА Овчинников оценил шансы перейти на работу в "Спартак"
-
"Олимпиакос" опередил итальянские и испанские клубы в борьбе за Папастотопулоса
-
Форвард "Краснодара" Онугха может перебраться в Бундеслигу
-
Бывшему игроку "Зенита" не досталась золотая медаль за победу в Кубке португальской лиги
-
"Дефенса и Хустисия" разгромила "Ланус" в финале Южноамериканского кубка КОНМЕБОЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13