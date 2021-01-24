Появилась реакция ЦСКА на две голевые передачи Головина в матче с "Марселем"

В московском ЦСКА отреагировали на две голевые передачи хавбека "Монако" Александра Головина в матче 21-го тура французской Лиги 1 с "Марселем" (3:1). Хавбек — выпускник школы красно-синих.

"Наша школа", — написала пресс-служба "красно-синих" в Твиттере.

Напомним, что полузащитник является выпускником школы "армейцев".



Матч с "Марселем" начался для россиянина во втором тайме с выхода на замену. Почти сразу Головин заработал угловой для своей команды. Сам сделал подачу, которая оказалась голевой. На 75-й минуте Головин снова отличился результативным действием, исполнив навес к линии вратарской, откуда Орельен Чуаэми головой переправил мяч в сетку ворот.