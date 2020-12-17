Появилась реакция Клоппа на награду The Best

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Появилась реакция Клоппа на награду The BestНаставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий по поводу присуждения ему награды The Best.

"Если честно, я немного шокирован. Ведь я уже получил награду в прошлом году. И в этом совсем не рассчитывал на победу. Когда меня номинируют - я просто прихожу из уважения, не надеясь на победу. Не считаю, что в этом году был лучшим, но приз получил. Этого вполне достаточно.

Конечно, мне очень приятно, что я получил эту награду. Тем более второй год подряд. Но я бы хотел отметить и своих помощников и игроков. В прошлом году мы совершили нечто невероятное, и все – благодаря им", сказал Клопп Sky Sports

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Стал известен лучший игрок мира по версии ФИФА The Best

Стал известен лучший игрок мира по версии ФИФА The Best

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