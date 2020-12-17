Появилась реакция Клоппа на награду The Best
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий по поводу присуждения ему награды The Best.
"Если честно, я немного шокирован. Ведь я уже получил награду в прошлом году. И в этом совсем не рассчитывал на победу. Когда меня номинируют - я просто прихожу из уважения, не надеясь на победу. Не считаю, что в этом году был лучшим, но приз получил. Этого вполне достаточно.
Конечно, мне очень приятно, что я получил эту награду. Тем более второй год подряд. Но я бы хотел отметить и своих помощников и игроков. В прошлом году мы совершили нечто невероятное, и все – благодаря им", сказал Клопп Sky Sports
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18