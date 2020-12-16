Появилась реакция Моуринью на слова Клоппа

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, что думает о словах Юргена Клоппа.

Главный тренер "Ливерпуля" положительно оценил "Тоттенхэм". "Они машина по добыванию результата", сказал немецкий специалист.

"Согласен, у нас неплохие результаты вот уже нескольких месяцев. Однако, чтобы называться "машиной по добыванию результата", нужно больше. Кто машина — так это "Ливерпуль" в последние пару лет. Или "Челси", который я тренировал, с которым взял два титула подряд.