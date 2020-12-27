Появилась реакция Роналду на награду лучшему футболисту века

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Появилась реакция Роналду на награду лучшему футболисту векаФорвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отреагировал на вручение ему награды лучшему футболисту века (годы с 2001-го по 2020-й) по версии Globe Soccer Awards.

"Я счастлив получить этот приз! Я планирую отметить 20 лет с начала моей футбольной карьеры , и "Игрок века" по версии Globe Soccer — это невероятная награда, которую я получаю с гордостью и удовольствием!

Хочу поздравить всех, кто сегодня тоже получил свои заслуженные призы: Роберта Левандовски, Ханси Флика и Пепа Гвардиолу. Рад за Касильяса и Пике, которые получили награды за свои прекрасные карьеры. И, конечно, хочу горячо поздравить моего друга Жорже Мендеша. Ты безусловно заслуживаешь приз "Агент века", — написал Роналду в инстаграме.


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