Появилась реакция Роналду на награду лучшему футболисту века

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отреагировал на вручение ему награды лучшему футболисту века (годы с 2001-го по 2020-й) по версии Globe Soccer Awards.

"Я счастлив получить этот приз! Я планирую отметить 20 лет с начала моей футбольной карьеры , и "Игрок века" по версии Globe Soccer — это невероятная награда, которую я получаю с гордостью и удовольствием!

Хочу поздравить всех, кто сегодня тоже получил свои заслуженные призы: Роберта Левандовски, Ханси Флика и Пепа Гвардиолу. Рад за Касильяса и Пике, которые получили награды за свои прекрасные карьеры. И, конечно, хочу горячо поздравить моего друга Жорже Мендеша. Ты безусловно заслуживаешь приз "Агент века", — написал Роналду в инстаграме.