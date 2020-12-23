Появилась реакция Семина на уход Кикнадзе из "Локомотива"

Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию об уходе из московского клуба генерального директора Василия Кикнадзе.

"Ничего удивительного. Всегда было так - если плохо делаешь свою работу, то готовься к увольнению. Это закономерно", — цитирует Сёмина "Спорт день за днём".

Кикнадзе, по информации источника, отработает последние дни до нового года и оставит свой пост. С сотрудниками он уже успел попрощаться.