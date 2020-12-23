Появилась реакция Семина на уход Кикнадзе из "Локомотива"

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Появилась реакция Семина на уход Кикнадзе из "Локомотива"Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию об уходе из московского клуба генерального директора Василия Кикнадзе.

"Ничего удивительного. Всегда было так - если плохо делаешь свою работу, то готовься к увольнению. Это закономерно", — цитирует Сёмина "Спорт день за днём".

Кикнадзе, по информации источника, отработает последние дни до нового года и оставит свой пост. С сотрудниками он уже успел попрощаться.

"Железнодорожники" в сезоне 2020/2021 РПЛ занимают 8 строчку таблицы, набрав 28 очков за 19 матчей. В Лиге чемпионов команда заняла последнее, четвертое, место всвоей группе и не попали в "евровесну".

Читать по теме: Семин не вернется в "Локомотив" | http://soccernews.ru
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