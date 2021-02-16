Появились даты начала и окончания следующего сезона РПЛ
На общем собрании клубов РПЛ, которое прошло сегодня обсуждался ряд опросов, среди которых был вопрос календаря нового сезона Чемпионата России.
Официальный сайт Российской Премьер-Лиги сообщает, что сезон 2021/2022 стартует 25 июля 2021 года. Датой завершения первенства указано 22 мая 2022 года.
Таким образом, новый сезон стартует через 2 недели после финала Чемпионата Европы, который пройдет 11 июля.
В текущем первенстве лидирует "Зенит", который ушел на перерыв в чемпионате набрав 41 очко в 19 матчах. Питерцы опережают идущий вторым ЦСКА на 4 балла.
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