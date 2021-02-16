Появились даты начала и окончания следующего сезона РПЛ

На общем собрании клубов РПЛ, которое прошло сегодня обсуждался ряд опросов, среди которых был вопрос календаря нового сезона Чемпионата России.

Официальный сайт Российской Премьер-Лиги сообщает, что сезон 2021/2022 стартует 25 июля 2021 года. Датой завершения первенства указано 22 мая 2022 года.