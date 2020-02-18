Появились доказательства, что Бартомеу оплачивает критику Месси в социальных сетях

Радиостанция Cadena SER сообщила об имеющихся доказательствах того, что "Барселона" оплачивает за поддержку президента клуба Жозепа Бартомеу и критику аргентинского нападающего команды Лионеля Месси в соцсетях.

По сведениям источника, каталонский клуб платил компании i3 Ventures, которая обладает большим количеством аккаунтов в Twitter и Facebook. Целью сделки было улучшение имиджа президента клуба, а также нанесении ущерба его критикам. Кроме Месси, критиковались также Жерар Пик, Хосеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль.

Издание El Larguero опубликовало 36-страничное досье с доказательствами того, что i3 Ventures действительно занималась критикой в адрес игроков. "Барселона" в свою очередь отрицает все обвинения.

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