Появились доказательства, что Бартомеу оплачивает критику Месси в социальных сетях

Теги барселоналионель мессижозеп мария бартомеу

Появились доказательства, что Бартомеу оплачивает критику Месси в социальных сетях

Радиостанция Cadena SER сообщила об имеющихся доказательствах того, что "Барселона" оплачивает за поддержку президента клуба Жозепа Бартомеу и критику аргентинского нападающего команды Лионеля Месси в соцсетях.

По сведениям источника, каталонский клуб платил компании i3 Ventures, которая обладает большим количеством аккаунтов в Twitter и Facebook. Целью сделки было улучшение имиджа президента клуба, а также нанесении ущерба его критикам. Кроме Месси, критиковались также Жерар Пик, Хосеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль.

Издание El Larguero опубликовало 36-страничное досье с доказательствами того, что i3 Ventures действительно занималась критикой в адрес игроков. "Барселона" в свою очередь отрицает все обвинения.

Не пропустите: "Барселона" потратит на нового форварда 20 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Братья Миранчуки ушли из академии "Спартака" из-за увольнения мамы

Братья Миранчуки ушли из академии "Спартака" из-за увольнения мамы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов