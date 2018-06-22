Появились фото гостевой формы "Барселоны" на сезон 2018/19

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Появились фото гостевой формы "Барселоны" на сезон 2018/19

В интернете появились фотографии гостевой формы "Барселоны" на сезон 2018/19.

Второй комплект "сине-гранатовых" будет салатневого цвета, а производителем экипировки традиционно станет компания Nike.

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