Появились фото необычной третьей формы "Манчестер Сити" на следующий сезон

Портал Footy Headlines показал, как будет выглядеть третий комплект формы "Манчестер Сити" в сезоне 2020/21.

Экипировка прежде всего выделяется ярким узором, который выполнен на светлом фоне.

Технический спонсор "горожан" - компания Puma.

Не пропустите: "Манчестер Сити" в поисках стабильного левого защитника! Зинченко и Менди могут оказаться за спиной португальца из Бундеслиги. | http://soccernews.ru