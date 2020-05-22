Появились фото необычной третьей формы "Манчестер Сити" на следующий сезон

Теги манчестер сити

Появились фото необычной третьей формы "Манчестер Сити" на следующий сезон

Портал Footy Headlines показал, как будет выглядеть третий комплект формы "Манчестер Сити" в сезоне 2020/21.

Экипировка прежде всего выделяется ярким узором, который выполнен на светлом фоне.

Технический спонсор "горожан" - компания Puma.

Не пропустите: "Манчестер Сити" в поисках стабильного левого защитника! Зинченко и Менди могут оказаться за спиной португальца из Бундеслиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Оренбург" подтвердил пять случаев заболевания коронавирусом в клубе. Четверо уже выздоровели

"Оренбург" подтвердил пять случаев заболевания коронавирусом в клубе. Четверо уже выздоровели

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов