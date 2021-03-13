Появилось фото новой формы "Ливерпуля"

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Появилось фото новой формы "Ливерпуля"

Портал Footy Headlines показал форму, в которой "Ливерпуль" будет играть в домашних матчах следующего сезона.

Экипировка выполнена в традиционном красном цвете. Герб и спонсорские логотипы - белые.

Технический спонсор мерсисайдского клуба - компания Nike.

"Ливерпуль" идёт на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ. Также команда уже вышла в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Не пропустите: "Ливерпуль" при Клоппе в 12 из 13 случаев побеждал в еврокубковом двухматчевом противостоянии. | http://soccernews.ru
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