Появилось фото новой формы "Ливерпуля"

Портал Footy Headlines показал форму, в которой "Ливерпуль" будет играть в домашних матчах следующего сезона.

Экипировка выполнена в традиционном красном цвете. Герб и спонсорские логотипы - белые.

Технический спонсор мерсисайдского клуба - компания Nike.

"Ливерпуль" идёт на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ. Также команда уже вышла в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

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