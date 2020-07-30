Появились фото новой формы "Зенита"

Теги зенит санкт-петербург

Появились фото новой формы "Зенита"

Портал Footy Headlines показал форму, в которой питерский "Зенит" будет играть в следующем сезоне.

Домашний комплект выполнен в разных оттенках синего цвета, а гостевой - полностью белый.

Технический спонсор - компания Nike.

Напомним, что в минувшем сезоне "Зенит" стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.

Не пропустите: "Зенит" - единственный российский клуб, попавший в топ-50 самых дорогих футбольных брендов мира. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 29 июля

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