Появились фото новой роскошной квартиры Месси в Майами за 7 миллионов долларов

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Капитан "Барселоны" Лионель Месси стал собственником квартиры в Санни-Айлс-Бич, городе в округе Майами-Дейд.

Семья приобрела весь девятый этаж в Regalia, многоквартирном доме на Коллинз-авеню, за 7,3 миллиона долларов. Жилье было куплено на деньги компании, которой управляет Хорхе Месси, отец футболиста.

В новой квартире Месси есть четыре спальни, четыре ванных комнаты, 640 квадратных метров террасы и винный холодильник на 1 000 бутылок. В самом 39-этажном здании Regalia присутствуют шесть бассейнов, спа, фитнес-центр, студия йоги, кухня от шеф-повара, бар с шампанским и винный погреб.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 41 матч во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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