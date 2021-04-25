Появились фото новой роскошной квартиры Месси в Майами за 7 миллионов долларов
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Капитан "Барселоны" Лионель Месси стал собственником квартиры в Санни-Айлс-Бич, городе в округе Майами-Дейд.
Семья приобрела весь девятый этаж в Regalia, многоквартирном доме на Коллинз-авеню, за 7,3 миллиона долларов. Жилье было куплено на деньги компании, которой управляет Хорхе Месси, отец футболиста.
В новой квартире Месси есть четыре спальни, четыре ванных комнаты, 640 квадратных метров террасы и винный холодильник на 1 000 бутылок. В самом 39-этажном здании Regalia присутствуют шесть бассейнов, спа, фитнес-центр, студия йоги, кухня от шеф-повара, бар с шампанским и винный погреб.
В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 41 матч во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Месси установил очередной рекорд. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Банкир Петр Авен рассказал, кого он хочет видеть на посту главного тренера "Спартака"
-
"Бернли" неожиданно разгромил "Вулверхэмптон"
-
"Ницца" победила "Монпелье" в Лиге 1
-
"Заря" победила "Олимпик" в чемпионате Украины
-
"Сочи" на 91-й минуте вырвал победу над "Уфой"
-
"Спартак" теряет Маслова
-
"Удинезе" с хоккейным счетом победил "Беневенто" в матче Серии А
-
Флорентино Перес собирается судиться с УЕФА из-за провала Суперлиги
-
"Сассуоло" рассматривает два варианта на замену Де Дзерби, которым интересуется "Спартак"
-
Ибрагимович не поможет "Милану" в матче с "Лацио"
-
Дортмундская "Боруссия" намерена сохранить Беллингема
-
Появились фото новой роскошной квартиры Месси в Майами за 7 миллионов долларов
-
Названа причина драки между фанатами "Спартака" и ЦСКА в Москве
-
Защитник "Вильярреала" Пау Торрес назвал лучшего игрока в мире
-
Нападающий сборной Украины выбыл на полгода и пропустит чемпионат Европы
-
Василий Уткин заразился коронавирусом
-
Флорентино Перес высказался о новом формате Лиги Чемпионов
-
Тренер "Сассуоло" высказался о своем будущем. Им интересуется "Спартак"
-
Фернандиньо рассказал, как он прятал деньги, когда играл за "Шахтер"
-
ПСЖ теряет Мбаппе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14