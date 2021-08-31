Появились фото Роналду в форме "Манчестер Юнайтед"
Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте опубликовала фотографии португальского нападающего Криштиану Роналду в форме клуба.
36-летний Роналду перешел "Манчестер Юнайтед" из итальянского "Ювентуса" за 15 миллионов евро. Форвард подписал с манкунианцами контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.
Роналду ранее уже играл за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 годы и выигрывал с клубом Лигу Чемпионов.
Не пропустите: Роналду прокомментировал своё возвращение в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
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|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18