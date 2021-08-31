Появились фото Роналду в форме "Манчестер Юнайтед"

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Появились фото Роналду в форме "Манчестер Юнайтед"

Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте опубликовала фотографии португальского нападающего Криштиану Роналду в форме клуба.

36-летний Роналду перешел "Манчестер Юнайтед" из итальянского "Ювентуса" за 15 миллионов евро. Форвард подписал с манкунианцами контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

Роналду ранее уже играл за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 годы и выигрывал с клубом Лигу Чемпионов.

Не пропустите: Роналду прокомментировал своё возвращение в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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