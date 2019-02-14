Появились фото с матча в "Бутырке" с участием Мамаева
Сегодня, 14 февраля, состоялся футбольный матч между подследственными СИЗО "Бутырка". В игре участвовал полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев. Об этом сообщает "Чемпионат".
Футболист забил 7 голов за обе команды. Кокорин не смог участвовать из-за болей в колене.
Напомним, Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий находятся в СИЗО с 11 октября за участие в двух драках в Москве.
Не пропустите: Завершился футбольный матч в "Бутырке". Мамаев забил кучу голов | http://soccernews.ru
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