Появились фото с матча в "Бутырке" с участием Мамаева

Теги павел мамаевалександр кокорин

Появились фото с матча в "Бутырке" с участием Мамаева

Сегодня, 14 февраля, состоялся футбольный матч между подследственными СИЗО "Бутырка". В игре участвовал полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев. Об этом сообщает "Чемпионат".

Футболист забил 7 голов за обе команды. Кокорин не смог участвовать из-за болей в колене.

Напомним, Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий находятся в СИЗО с 11 октября за участие в двух драках в Москве.

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