Появилось фото третьей формы "Манчестер Сити" на следующей сезон. На ней нет эмблемы клуба

Теги манчестер сити

Появилось фото третьей формы "Манчестер Сити" на следующей сезон. На ней нет эмблемы клуба

Портал Footy Headlines опубликовал фотографию третьей формы "Манчестер Сити" на следующей сезон.

На футболке нет четко выделенной эмблема клуба, она будет присутствовать только в фоне. На груди будет нанесено название клуба. Изготовителем экипировки является компания Puma.

"Манчестер Сити" в нынешнем сезоне стал обладателем Кубка английской лиги, практически стал чемпионом Англии, а также близок к выходу в финал Лиги чемпионов. Английский клуб в первом матче 1/2 финала на выезде обыграл ПСЖ со счетом 2:1.

Не пропустите: "Манчестер Сити" подписал 18-летнего аргентинского вингера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" хочет купить игрока "Аталанты"

"Краснодар" хочет купить игрока "Аталанты"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов