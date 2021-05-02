Появилось фото третьей формы "Манчестер Сити" на следующей сезон. На ней нет эмблемы клуба
Портал Footy Headlines опубликовал фотографию третьей формы "Манчестер Сити" на следующей сезон.
На футболке нет четко выделенной эмблема клуба, она будет присутствовать только в фоне. На груди будет нанесено название клуба. Изготовителем экипировки является компания Puma.
"Манчестер Сити" в нынешнем сезоне стал обладателем Кубка английской лиги, практически стал чемпионом Англии, а также близок к выходу в финал Лиги чемпионов. Английский клуб в первом матче 1/2 финала на выезде обыграл ПСЖ со счетом 2:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18